बिग बॉस 20 : क्या बेघर हुईं रीति तिवारी की होगी घर वापसी? सलमान खान ने दर्शकों को दिया यह बड़ा सस्पेंस

क्या घर में वापस लौटेंगी रीति?

‘बिग बॉस 20' के होस्ट सलमान ने प्रोमो में आगे कहा कि घरवालों को क्या लगा कि उन्होंने और बिग बॉस ने रीति को बेघर कर दिया है? यह सीजन अपने साथ ‘तथास-टू' लेकर आया है। सलमान के इतना कहने के बाद ही प्रोमो में रीति की आवाज आती है।

इतना सुनते ही घरवाले उत्साहित हो जाते हैं। कनिका शॉक्ड रह जाती हैं और आम्रपाली की आंखों में आंसू आ जाते है। हालांकि रीति की घर में एंट्री पर अभी भी किसी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।