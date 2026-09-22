धर्मशाला से छिनी मैच की मेजबानी: निराश हुए छोटे व्यापारी, अब मोहाली का करेंगे रुख

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भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए महिला क्रिकेट टीमों के बीच धर्मशाला में होने वाला आगामी मुकाबला अब यहां नहीं खेला जाएगा। इस मैच को मोहाली शिफ्ट कर दिया गया है। इस फैसले से जहां क्रिकेट प्रेमी मायूस हैं, वहीं सबसे बड़ा झटका उन छोटे कारोबारियों को लगा है जो इस आयोजन से अच्छी कमाई की आस लगाए बैठे थे। मैच की उम्मीद में कई व्यापारियों ने स्टेडियम के बाहर टी-शर्ट्स, जर्सी और खेल के अन्य सामानों की दुकानें पहले से ही सजा ली थीं। अब मुकाबला छिन जाने से उनकी तैयारियों और उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फिर गया है। इस अप्रत्याशित नुकसान से निराश ये दुकानदार अब अपनी रोजी-रोटी के लिए अपना सामान समेटकर मोहाली जाने को मजबूर हैं, ताकि वहां मैच के दौरान अपनी दुकानें लगाकर कुछ व्यापार कर सकें।

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