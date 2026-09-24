हुंकार स्क्रीनिंग: रणवीर सिंह के ऑल-व्हाइट लुक ने ढाया कहर, फातिमा और अनीत पड्डा के ग्लैमर से सजा रेड कारपेट

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स्क्रीनिंग के दौरान अनीत पड्डा बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस लुक में पहुंचीं। इस दौरान एक्ट्रेस ब्राउन कलर के टॉप और मैचिंग पैंट में नजर आई। अनीत के लुक ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।अपने ही शो की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचीं फातिमा सना शेख ने अपने शानदार और ग्लैमरस अंदाज से महफिल की पूरी लाइमलाइट लूट ली। फातिमा लैवेंडर कलर की ड्रेस में पोज देती नजर आईं।बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह भी इस खास मौके पर ऑल-व्हाइट आउटफिट और कूल शेड्स में नजर आए। उनका ये स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।हुंकार की स्क्रीनिंग में सिंगर ध्वनि भानुशाली भी खूबसूरत डार्क ब्लू कलर की ड्रेस में नजर आईं। सिंगर ने भी स्क्रीनिंग में जाने से पहले पैपराजी के सामने पोज दिए।इवेंट में शो के प्रोड्यूसर रवि भगचंदका और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट एका लखानी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और पैपराजी को पोज दिए।