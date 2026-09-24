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हुंकार स्क्रीनिंग: रणवीर सिंह के ऑल-व्हाइट लुक ने ढाया कहर, फातिमा और अनीत पड्डा के ग्लैमर से सजा रेड कारपेट

Thu, 24 Sep 2026 09:36 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Thu, 24 Sep 2026 09:36 PM IST
सार

Hunkkaar The Roar: वेब सीरीज 'हुंकार' 25 सितंबर को रिलीज होने वाली है। रिलीज से पहले कई सितारे इसकी स्क्रीनिंग में शामिल होने पहुंचे। जानिए इस बीच क्या कुछ रहा खास। 

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Ranveer Singh Fatima Sana Shaikh Aneet Padda And Ravi Bhagchandka Attend Hunkkaar Special Screening
हुंकार की स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अभिनेत्री अनीत पड्डा अपनी अपकमिंग सीरीज 'हुंकार' को लेकर चर्चा में हैं। आज शाम इसकी स्क्रीनिंग रखी गई, जिसमें सीरीज की स्टारकास्ट के अलावा बॉलीवुड के कई कलाकार शामिल हुए। 
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गॉर्जियस लुक में पहुंचीं अनीत
स्क्रीनिंग के दौरान अनीत पड्डा बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस लुक में पहुंचीं। इस दौरान एक्ट्रेस ब्राउन कलर के टॉप और मैचिंग पैंट में नजर आई। अनीत के लुक ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 
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ग्लैमरस अंदाज में दिखीं फातिमा 
अपने ही शो की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचीं फातिमा सना शेख ने अपने शानदार और ग्लैमरस अंदाज से महफिल की पूरी लाइमलाइट लूट ली। फातिमा लैवेंडर कलर की ड्रेस में पोज देती नजर आईं।   
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रणवीर ने जमाई महफिल
बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह भी इस खास मौके पर ऑल-व्हाइट आउटफिट और कूल शेड्स में नजर आए। उनका ये स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।   



ध्वनि भानुशाली भी हुईं शामिल
हुंकार की स्क्रीनिंग में सिंगर ध्वनि भानुशाली भी खूबसूरत डार्क ब्लू कलर की ड्रेस में नजर आईं। सिंगर ने भी स्क्रीनिंग में जाने से पहले पैपराजी के सामने पोज दिए। 


शो के प्रोड्यूसर भी आए नजर
इवेंट में शो के प्रोड्यूसर रवि भगचंदका और सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट एका लखानी ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और पैपराजी को पोज दिए।   

Ranveer Singh Fatima Sana Shaikh Aneet Padda And Ravi Bhagchandka Attend Hunkkaar Special Screening
हुंकार: द रोर टीजर - फोटो : सोशल मीडिया
‘हुंकार: द रोर’ सीरीज के बारे में 
  • इस सीरीज का निर्देशन करण डी कपाड़िया, नित्या मेहरा और हीराज मारफतिया ने किया है।
  • फातिमा सना शेख, अनीत पड्डा और मोहम्मद जीशान अय्यूब के अलावा इसमें रघुबीर यादव और राम कपूर समेत कई कलाकार नजर आएंगे।
  • ‘हुंकार: द रोर’ को बिरला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने पर्पल पेबल पिक्चर्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।
  • सीरीज को करण डी कपाड़िया और नित्या मेहरा ने क्रिएट किया है।
  • ‘हुंकार: द रोर’ 25 सितंबर से जियोहोटस्टार पर स्ट्रीम होगी।

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