आज का शब्द: निदान और केदारनाथ अग्रवाल की कविता- जो न होना था हुआ

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- निदान, जिसका अर्थ है- आदि कारण या मूल कारण। प्रस्तुत है केदारनाथ अग्रवाल की कविता- जो न होना था हुआ



जो न होना था, हुआ;

हुआ जो यह हुआ-

अनजाना हुआ।



अब जो आए,

नए आए,

अलौकिक का

नया संस्करण लाए,

मंत्र मारते,

झूमते-झामते-

इतराए।

लौकिक ऊँट की नाक

अलौकिक की नकेल से

नाथने आए;

ऊँट को चोटी पर चढ़ाने आए,

न पाई उँचाई को पाने आए,

न लौकिक ऊँट को नाथ पाए-

न चोटी पर चढ़ा पाए-

न चढ़ पाए-

न निदान समझ पाए-

विह्वल बिलबिलाए।



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52 मिनट पहले