Rashifal 25 September 2026: 25 सितंबर, शुक्रवार को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव का असर सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा और सुबह शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शूल योग की स्थिति भी दिन की ज्योतिषीय गणनाओं में महत्वपूर्ण रहेगी। ग्रहों की इस स्थिति के कारण कुछ राशि वालों के लिए दिन नई संभावनाएं लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने काम और फैसलों में अधिक सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर सभी 12 राशियों के लिए 25 सितंबर का दिन खास बदलाव लेकर आ सकता है। जानिए ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार इन राशियों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा।
राशिफल 25 सितंबर: मेष, धनु और कुंभ की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, मिल सकता है प्रमोशन का संकेत
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 24 Sep 2026 03:41 PM IST
सार
Rashifal 25 September 2026: आज का दिन कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है, तो कुछ लोगों को रिश्तों और फैसलों में सावधानी बरतनी होगी। जानें मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
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