राशिफल 25 सितंबर: मेष, धनु और कुंभ की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, मिल सकता है प्रमोशन का संकेत

1 of 13 25 सितंबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







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Rashifal 25 September 2026: 25 सितंबर, शुक्रवार को ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव का असर सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। इस दिन चंद्रमा कुंभ राशि में रहेगा और सुबह शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शूल योग की स्थिति भी दिन की ज्योतिषीय गणनाओं में महत्वपूर्ण रहेगी। ग्रहों की इस स्थिति के कारण कुछ राशि वालों के लिए दिन नई संभावनाएं लेकर आ सकता है, जबकि कुछ लोगों को अपने काम और फैसलों में अधिक सावधानी बरतनी पड़ सकती है। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर सभी 12 राशियों के लिए 25 सितंबर का दिन खास बदलाव लेकर आ सकता है। जानिए ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार इन राशियों के लिए आज का दिन करियर, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए सुकून और संतुलन लेकर आएगा। धार्मिक या आध्यात्मिक माहौल में समय बिताने से मन को शांति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और प्रमोशन या प्रशंसा की खुशखबरी मिल सकती है। कोई पुरानी इच्छा पूरी होने से चेहरे पर खुशी आएगी। माता-पिता का स्नेह और आशीर्वाद आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं को समझना रिश्ते में और गहराई लाएगा।

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वृषभ राशि

आज आपको कई मामलों में लाभ और संतोष मिल सकता है। परिवार में शांति बनाए रखने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। किसी जरूरी या निजी बात को हर किसी के साथ साझा करने से बचें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। संतान से जुड़ी कोई बात थोड़ी चिंता दे सकती है, लेकिन धैर्य से स्थिति संभल जाएगी। रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा और कुछ नया करने की इच्छा भी जागेगी।

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मिथुन राशि

आज आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास लोगों का ध्यान खींचेंगे। रास्ते में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से उनका सामना करने में सफल रहेंगे। मन में नया कारोबार शुरू करने का विचार आकार ले सकता है। संतान की खुशी के लिए वाहन या किसी बड़ी वस्तु की खरीदारी पर विचार हो सकता है। पुराने कर्ज को कम करने की दिशा में भी अच्छी शुरुआत होगी। योग और व्यायाम से शरीर और मन दोनों को लाभ मिलेगा।

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