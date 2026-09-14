{"_id":"6aa7c16b2ecefc87e005309f","slug":"video-dharamshala-ganesh-chaturthi-grand-procession-geeta-bhawan-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"धर्मशाला में गणेश चतुर्थी पर निकली भव्य शोभायात्रा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गणेश चतुर्थी के अवसर पर सोमवार को धर्मशाला में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। भगवान गणेश के जयकारों और भजन-कीर्तन से पूरा शहर भक्तिमय हो गया। शोभायात्रा राधा कृष्ण मंदिर कैंट रोड से शुरू हुई। इसके बाद यह फव्वारा चौक होते हुए गीता भवन पहुंची। भगवान गणेश की प्रतिमा को सुंदर और भव्य रथ में विराजमान कर शोभायात्रा में शामिल किया गया। श्रद्धालु रथ के साथ चलते रहे। रास्ते में जगह-जगह लोगों ने गणेश प्रतिमा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। शोभायात्रा के दौरान विभिन्न धार्मिक झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इसमें भगवान शिव-पार्वती, राधा-कृष्ण और राम दरबार की सुंदर झांकियां शामिल थीं। झांकियों ने लोगों का ध्यान खींचा। श्रद्धालुओं ने धार्मिक जयकारों के साथ झांकियों का स्वागत किया। शोभायात्रा के गीता भवन पहुंचने के बाद विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की गई। आयोजन स्थल पर अब एक सप्ताह तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम भजन-कीर्तन होगा। श्रद्धालु इन कार्यक्रमों में शामिल होकर भगवान गणेश की आराधना करेंगे। गणेश उत्सव को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि और शांति की कामना की।

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