दूसरे टी20 से पहले भारत को लगा झटका: वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान सीरीज से बाहर, एशियाड में ले पाएंगे हिस्सा?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Mon, 14 Sep 2026 07:00 PM IST
सार
भारतीय स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। पहले टी20 मैच में प्लेइंग-11 में शामिल रहे वरुण को चोट लगी है जिस कारण वह शेष मैचों का हिस्सा नहीं होंगे।
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विस्तार
भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार को नई दिल्ली में खेला जाना है। इससे पहले ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए हैं। वरुण इस कारण तीनों मैचों की इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। वरुण रविवार को खेले गए पहले टी20 मैच में भारतीय प्लेइंग-11 का हिस्सा थे।
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एशियाई खेलों में हिस्सा लेना मुश्किल
वरुण इस महीने होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अब चोटिल होने के कारण उनका एशियाड में हिस्सा लेना मुश्किल हो गया है। वरुण को इससे पहले जुलाई में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान हैम्स्ट्रिंग चोट लगी थी और वह हाल ही में इससे उबर कर वापसी करने में सफल हुए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में वरुण ने चार ओवर में 16 रन देकर एक विकेट लिया था।
वरुण इस महीने होने वाले एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन अब चोटिल होने के कारण उनका एशियाड में हिस्सा लेना मुश्किल हो गया है। वरुण को इससे पहले जुलाई में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान हैम्स्ट्रिंग चोट लगी थी और वह हाल ही में इससे उबर कर वापसी करने में सफल हुए थे। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में वरुण ने चार ओवर में 16 रन देकर एक विकेट लिया था।
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सवालों के घेरे में सीओई
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्र ने बताया कि वरुण को ताजा चोट लगी है और वह सीरीज से बाहर हो गए हैं। खिलाड़ियों की लगातार चोट से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) का चोट प्रबंधन सवालों के घेरे में है और वरुण अब नया उदाहरण बन गए हैं। एशियाई खेलों का आयोजन 19 सितंबर से होना है और तब तक वरुण फिट हो पाते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सूत्र ने बताया कि वरुण को ताजा चोट लगी है और वह सीरीज से बाहर हो गए हैं। खिलाड़ियों की लगातार चोट से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) का चोट प्रबंधन सवालों के घेरे में है और वरुण अब नया उदाहरण बन गए हैं। एशियाई खेलों का आयोजन 19 सितंबर से होना है और तब तक वरुण फिट हो पाते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी।
हर्षित भी समय से नहीं हो सके थे फिट
भारत 22 सितंबर को जापान के खिलाफ ऐतिसाहिक टी20 मुकाबला खेलेगा और फिर 28 सितंबर को एशियाई खेलों में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी समय से पहले फिट नहीं हो सके थे और एशियाड में हर्षित का हिस्सा लेना फिटनेस पर निर्भर करता है। हर्षित की जगह अफगानिस्तान सीरीज में यश ठाकुर को शामिल किया गया था। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर भी हाल ही में चोट से उबरे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा टी20 मैच मंगलवार को और तीसरा मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा।
भारत 22 सितंबर को जापान के खिलाफ ऐतिसाहिक टी20 मुकाबला खेलेगा और फिर 28 सितंबर को एशियाई खेलों में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले तेज गेंदबाज हर्षित राणा भी समय से पहले फिट नहीं हो सके थे और एशियाड में हर्षित का हिस्सा लेना फिटनेस पर निर्भर करता है। हर्षित की जगह अफगानिस्तान सीरीज में यश ठाकुर को शामिल किया गया था। स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर भी हाल ही में चोट से उबरे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा टी20 मैच मंगलवार को और तीसरा मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा।