अंबानी का गणेश उत्सव: अलग लुक में दिखे सलमान; परिवार के साथ पहुंचीं बेबो, कैटरीना-विक्की समेत कई सेलेब्स शामिल

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विक्की कौशल अपनी पत्नी और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के साथ अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में पहुंचे। दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे।एक्टर रितेश देशमुख भी अपनी पत्नी जेनेलिया डिसूजा के साथ समारोह में पहुंचे। वहीं, बोनी कपूर अपने बेटे अर्जुन कपूर के साथ नजर आए।सैफ अली खान, करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर भी बच्चों तैमूर और जेह के साथ समारोह में पहुंचे। इस दौरान पूरा परिवार साथ नजर आया।वहीं, सलमान खान ने भी समारोह में शिरकत की। इस दौरान भाईजान का नया लुक नजर आया।एक्टर संजय दत्त भी अंबानी परिवार के घर गणेश चतुर्थी मनाने पहुंचे।सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी पत्नी और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के साथ पहुंचे। दोनों को साथ देखकर फैंस भी काफी खुश नजर आए।वहीं, सुनील शेट्टी भी अपनी पत्नी माना शेट्टी के साथ अंबानी परिवार के गणेश चतुर्थी समारोह में शामिल हुए।बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन भी अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कपल काफी सुंदर लग रहा था।