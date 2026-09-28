{"_id":"6aba3d3ebc4265c54602b7e6","slug":"video-chamba-congress-protests-against-the-election-commission-and-the-central-government-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा: कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंबा: कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
चंबा जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मुद्दे को लेकर रोष जताया। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कला मंच चौगान से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली भी निकाली। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान नाम हटाए जाने, पात्र मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने तथा नए मतदाताओं के पंजीकरण से जुड़े प्रपत्रों को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इन मामलों की उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मामलों में पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम हटना लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे मामलों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाने की बात कही। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि मतदाता के अधिकारों की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर पार्टी अपना विरोध जारी रखेगी। इस मौके पर सदर विधायक नीरज नैयर, सुरजीत भरमौरी, करतार ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।