Chamba News: वॉलीबाल में सेंटर जोन-1 और सेंटर जोन-2 फाइनल में

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ककीरा में दूसरे दिन सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबले, सोमवार को होगा प्रतियोगिता का समापनसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककीरा में चल रही जिला स्तरीय अंडर-19 छात्र खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुकाबलों के नतीजों से फाइनल की तस्वीर साफ हो गई।वॉलीबाल में सेंटर जोन-1 और सेंटर जोन-2 ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। सेंटर जोन-1 ने बनीखेत जोन और सेंटर जोन-2 ने सलूणी जोन को पराजित किया।खो-खो में सलूणी जोन ने सेंटर जोन-1 को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे मुकाबले में चुराह जोन ने जीत दर्ज कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। अब दोनों टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी।बास्केटबाल में सिहुंता ने बनीखेत को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि चंबा ने ककीरा को पराजित कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। दोनों टीमों के बीच अब फाइनल मुकाबला होगा।बैडमिंटन में सेंटर जोन-1 ने चुराह और सेंटर जोन-2 ने सलूणी जोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। कबड्डी में भटियात जोन ने सेंटर जोन-2 और सलूणी जोन ने चुराह को हराया। हैंडबाल में धुलाड़ा जोन ने गोला को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सहायक उच्च शारीरिक शिक्षा अधिकारी चंबा योगेश चौणा ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन समारोह सोमवार को आयोजित किया जाएगा।