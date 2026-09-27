Chamba News: डलहौजी में गुलाब, चॉकलेट और जूस से मेहमानों का स्वागत

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मेहमाननवाजी से लेकर स्वच्छता तक, पर्यटन कारोबारियों ने डलहौजी की खूबसूरती और पहचान बचाने का लिया संकल्पसंवाद न्यूज एजेंसीडलहौजी (चंबा)। पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच डलहौजी पहुंचे पर्यटकों का इस बार स्वागत सिर्फ मुस्कान से नहीं, बल्कि गुलाब, जूस और चॉकलेट से हुआ।विश्व पर्यटन दिवस पर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने स्थानीय बस अड्डे पर बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने पर्यटकों को गुलाब के फूल भेंट किए और जूस और चॉकलेट देकर डलहौजी की मेहमाननवाजी से रूबरू कराया।अचानक हुए इस आत्मीय स्वागत से पर्यटक भी खुश नजर आए। एसोसिएशन सदस्यों ने उनसे बातचीत कर यात्रा और डलहौजी में ठहरने के अनुभव भी जाने। पर्यटकों को यह संदेश दिया गया कि डलहौजी की पहचान केवल प्राकृतिक सुंदरता से नहीं, बल्कि यहां की मेहमाननवाजी से भी है।होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक मनोज चड्ढा ने विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पर्यटन डलहौजी और चंबा की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी, दुकानदार, गाइड और अन्य कारोबारियों को रोजगार मिलता है।उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित माहौल और अच्छा व्यवहार देना जरूरी है। डलहौजी की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक पहचान को कायम रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। एसोसिएशन ने पर्यटन को बढ़ावा देने और शहर की स्वच्छता व खूबसूरती बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मायूक चड्ढा, हरप्रीत मोनू, शौर्य पुरी, विशाल, आशु गंडोत्रा, लक्षित सोनी, शिवम भंडारी, सूर्य बहल सहित अन्य होटल व्यवसायी मौजूद रहे।