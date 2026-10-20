वीडियो: दशहरा पर्व पर चंबा में निकाली भव्य शोभायात्रा, सांसद राजीव भारद्वाज भी हुए शामिल

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दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में चंबा में निकाली गई भव्य शोभायात्रा में सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज, विधायक नीरज नैयर और पूर्व विधायक पवन नैयर सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। शोभायात्रा के दौरान शहर में उत्सव का माहौल रहा। धार्मिक परंपराओं से जुड़े इस आयोजन को देखने के लिए स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। शोभायात्रा में रामलीला क्लब चंबा के अध्यक्ष स्वप्न महाजन सहित कमेटी के सभी पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान रामायण के विभिन्न पात्रों की वेशभूषा में सजे कलाकार आकर्षण का केंद्र बने रहे। कलाकार घोड़ों और गाड़ियों में सवार होकर शहर के विभिन्न हिस्सों से गुजरे। शोभायात्रा के दौरान लोगों ने धार्मिक उत्साह के साथ कलाकारों का स्वागत किया। शहर में भ्रमण करने के बाद शोभायात्रा देर शाम रावण सहित अन्य पुतलों के दहन स्थल पर पहुंची। दशहरा उत्सव के दौरान भगवान श्रीराम की लीलाओं और धार्मिक परंपराओं की झलक देखने को मिली। आयोजन के माध्यम से बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया गया। रामलीला क्लब और आयोजन समिति के सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। दशहरा पर्व पर निकाली जाने वाली यह शोभायात्रा चंबा की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह के आयोजन लोगों को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव को भी बढ़ावा देते हैं।

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