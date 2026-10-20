{"_id":"6ad72eba7c38ba01a90ea7d1","slug":"video-rss-foundation-day-dussehra-rally-chamba-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा में दशहरे और आरएसएस स्थापना दिवस पर निकाली रैली, स्वयंसेवकों ने लिया भाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दशहरे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चंबा के ऐतिहासिक चौगान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों और स्वयंसेवकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के समापन के बाद स्वयंसेवकों ने रैली निकाली। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्नल भाग सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि सेवक राम ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। इस अवसर पर जिला कार्यवाह सुनील, चंबा नगर कार्यवाह सहित संघ के अन्य पदाधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। ऐतिहासिक चौगान में आयोजित कार्यक्रम में संघ के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के बाद स्वयंसेवकों ने रैली निकालकर आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। दशहरे और स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में संघ के पदाधिकारी और स्वयंसेवक शामिल हुए।

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