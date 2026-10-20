{"_id":"6ad72cb234228368dc0459fc","slug":"video-rajput-sabha-chamba-shastra-pujan-vijayadashami-2026-10-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"विजयादशमी पर राजपूत सभा चंबा ने किया शस्त्र पूजन, पूर्वजों की परंपरा का किया निर्वहन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विजयादशमी के अवसर पर राजपूत सभा चंबा की ओर से पूर्वजों की परंपरा का निर्वहन करते हुए शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान सभा के सदस्यों ने पहले नर सिंह मंदिर और उसके बाद चंपावती मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद विधिवत रूप से शस्त्र पूजन कर परंपरा को आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में राजपूत सभा के अध्यक्ष शुभम ठाकुर, उपाध्यक्ष रविंद्र ठाकुर, वरिष्ठ महासचिव जसवंत सिंह ठाकुर और हरीश ठाकुर सहित राजीव ठाकुर, करण ठाकुर और अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए पूजा-अर्चना में भाग लिया। भारतीय संस्कृति में विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा का विशेष महत्व है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। परंपरागत रूप से शस्त्रों को शक्ति, साहस, आत्मरक्षा और कर्तव्य पालन का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। राजपूत समाज में शस्त्र पूजन का संबंध पूर्वजों की वीरता, शौर्य और परंपराओं के सम्मान से भी जुड़ा है। इस अवसर पर शस्त्रों की पूजा कर उनके सदुपयोग और समाज की रक्षा के संकल्प को स्मरण किया जाता है। राजपूत सभा चंबा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वजों से चली आ रही परंपरा को निभाया गया। शस्त्र पूजन के जरिए सदस्यों ने अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान प्रकट किया।

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