{"_id":"6aa96e3e9ae01d621d007073","slug":"video-fire-incident-in-churah-elderly-womans-house-reduced-to-ashes-jewelry-and-cash-also-destroyed-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"चुराह में अग्निकांड: बुजुर्ग महिला का मकान जलकर राख, गहने और नकदी भी स्वाहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत चरडा के भरनी गांव में मंगलवार शाम करीब 7:30 बजे एक रिहायशी मकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मकान पूरी तरह जलकर राख हो गया। मकान साभो पत्नी स्वर्गीय जुमु का बताया जा रहा है। इस अग्निकांड में सब कुछ जलने से लाखों के नुकसान की आशंका है। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। लकड़ी से बने मकान में आग तेजी से फैलने के कारण घर में रखा कोई भी सामान सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका। कुछ ही देर में पूरा मकान राख के ढेर में बदल गया। अग्निकांड में कपड़े, बिस्तर, अनाज और घरेलू सामान के अलावा सोने-चांदी के गहने और नकदी भी जल गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला घर में अकेली रहती है। परिवार में कमाने वाला कोई सदस्य नहीं होने के कारण इस हादसे के बाद उसके सामने रहने और जीवन-यापन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। उधर, एसडीएम चुराह ने बताया कि अग्निकांड की जानकारी मिली हैं। बुधवार को टीम मौके पर भेज नुकसान का आंकलन लगाया जाएगा।

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