{"_id":"6ac7724c9bdf5d28c40b5d07","slug":"video-chamba-tb-free-campaign-19-gram-panchayats-honoured-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा में टीबी मुक्त अभियान को नई रफ्तार, 19 पंचायतों के प्रधान सम्मानित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंबा में टीबी मुक्त अभियान को नई रफ्तार, 19 पंचायतों के प्रधान सम्मानित
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जिला स्तरीय ‘जोश अभियान’ का शुभारंभ वीरवार को किया गया। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने अभियान का शुभारंभ करते हुए क्षय रोग मुक्त घोषित की गई जिले की 19 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर उपायुक्त ने टीबी उन्मूलन के लिए पंचायत स्तर पर जनभागीदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत, हिमाचल और चंबा के लक्ष्य को हासिल करने में ग्राम पंचायतों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
उपायुक्त ने कहा कि जिन पंचायतों ने टीबी मुक्त होने की दिशा में बेहतर कार्य किया है, उनके प्रयास अन्य पंचायतों के लिए भी प्रेरणादायक हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में टीबी उन्मूलन से जुड़े प्रयासों को लगातार जारी रखने और आगामी चरणों में और बेहतर परिणाम हासिल करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर जागरूकता और लोगों की भागीदारी बढ़ने से टीबी के संभावित मामलों की समय पर पहचान करने में मदद मिलेगी।
उपायुक्त ने कहा कि टीबी अब लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका निशुल्क उपचार उपलब्ध है और निर्धारित अवधि तक नियमित रूप से उपचार लेने पर रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है।
उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए सबसे जरूरी है कि बीमारी की समय पर पहचान हो। इसके लिए लोगों को बिना किसी झिझक के अपनी जांच करवानी चाहिए।
उपायुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में टीबी के संभावित मामलों की पहचान करें और लोगों को जांच एवं उपचार के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने कहा कि समय पर जांच और उपचार के माध्यम से टीबी के कारण होने वाली गंभीर स्थिति और मृत्यु को रोका जा सकता है। इसके लिए पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय और जनभागीदारी को मजबूत करना जरूरी है।
उपायुक्त ने कहा कि समाज में टीबी को लेकर किसी भी प्रकार का कलंक और भ्रांति नहीं होनी चाहिए। लोगों को बीमारी के बारे में सही जानकारी देना आवश्यक है, ताकि मरीज बिना किसी भय या संकोच के जांच और उपचार के लिए आगे आ सकें।
उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से अपने क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाने और लोगों को टीबी की जांच व उपचार के प्रति प्रेरित करने की अपील की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।