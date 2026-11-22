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सूखे और गिरे पेड़ों की कटाई की अनुमति देता है वन विभाग, नियमों के पालन पर विशेष नजरसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। टीडी (टिंबर डिस्ट्रीब्यूशन) के तहत पेड़ों की कटाई में किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए पांगी वन मंडल ने निगरानी बढ़ा दी है। इसी कड़ी में वन मंडल अधिकारी रवि गुलेरिया स्वयं वन बीट किलाड़ के शेली डीपीएफ में जांच के लिए पहुंचे।उन्होंने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मौके पर स्वीकृत पेड़ों और काटे गए देवदार के पेड़ों का मिलान किया।जांच के दौरान विशेष रूप से यह देखा गया कि टीडी के तहत जिस पेड़ को काटने की अनुमति दी गई थी, उसी की कटाई हुई है या अनुमति से अलग किसी दूसरे पेड़ को काटा गया है। मौके पर वन परिक्षेत्र अधिकारी वीरभद्र शर्मा, वन खंड अधिकारी संजीव कुमार सहित अन्य वन कर्मचारी भी मौजूद रहे।गौरतलब है कि जिले में पहले भी टीडी की आड़ में स्वीकृत पेड़ों के बजाय दूसरे पेड़ों की कटाई के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे मामलों में वन विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई भी हुई है। इसी को देखते हुए पांगी वन मंडल में टीडी के तहत पेड़ों की कटाई की प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जा रही है।वन मंडल अधिकारी रवि गुलेरिया ने बताया कि टीडी स्थानीय लोगों का अधिकार है और विभाग नियमानुसार उन्हें यह अधिकार देने से इन्कार नहीं करता। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि टीडी की स्वीकृति से लेकर पेड़ों की कटाई तक प्रत्येक चरण में नियमों का पालन हो। नियमानुसार सूखे या गिरे हुए पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाती है।