विज्ञापन



भक्ति गीतों और जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धा और भक्तिभाव से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भगवान श्रीराम से क्षेत्र की सुख-शांति, परिवारों की खुशहाली और सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। संवाद

विज्ञापन

चंबा। शहर के ऐतिहासिक हरिराय मंदिर में रविवार को महिलाओं ने सामूहिक भजन-कीर्तन कर भगवान श्रीराम का गुणगान किया। इस दौरान महिलाओं ने भजन प्रस्तुत किए और राम नाम का जाप किया।