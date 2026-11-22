Chamba News: हरिराय मंदिर में महिलाओं ने किया भजन-कीर्तन
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sun, 22 Nov 2026 10:35 PM IST
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चंबा। शहर के ऐतिहासिक हरिराय मंदिर में रविवार को महिलाओं ने सामूहिक भजन-कीर्तन कर भगवान श्रीराम का गुणगान किया। इस दौरान महिलाओं ने भजन प्रस्तुत किए और राम नाम का जाप किया।
भक्ति गीतों और जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धा और भक्तिभाव से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भगवान श्रीराम से क्षेत्र की सुख-शांति, परिवारों की खुशहाली और सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। संवाद
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भक्ति गीतों और जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्रद्धा और भक्तिभाव से आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भगवान श्रीराम से क्षेत्र की सुख-शांति, परिवारों की खुशहाली और सभी के मंगलमय जीवन की कामना की। संवाद
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