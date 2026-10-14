{"_id":"6acf1e85ff6ef239c10d1f36","slug":"video-chamba-market-closed-protest-cattle-remains-road-block-2026-10-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंबा में गोवंश के अवशेष मिलने पर बाजार बंद, हिंदू संगठनों ने किया चक्का जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

घघरोता पंचायत के एक गांव में गोवंश के अवशेष मिलने के मामले में बुधवार को चंबा में विरोध प्रदर्शन हुआ। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों और व्यापार मंडल चंबा के आह्वान पर बाजार बंद रहा। हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने शहर के मुख्य चौक पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी उपायुक्त को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इससे शहर में यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार को घघरोता पंचायत के एक गांव में गोवंश के अवशेष मिलने की सूचना के बाद हिंदू संगठनों ने रोष जताया था। संगठनों ने मामले में त्वरित कार्रवाई करने और दोषियों को पकड़ने की मांग उठाई। बुधवार को व्यापार मंडल के आह्वान पर कारोबारियों ने बाजार बंद रखकर विरोध को समर्थन दिया। इसके चलते शहर के बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। हिंदू संगठनों से जुड़े लोग अवशेष लेकर शहर के मुख्य चौक पर पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त को मौके पर बुलाने की मांग उठाई। उनका कहना था कि मामले में तत्काल कार्रवाई की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। स्थिति को संभालने के लिए एसडीएम चिराग शर्मा और डीएसपी बलदेव दत्त मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने हिंदू संगठनों और अन्य प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि, प्रदर्शनकारी उपायुक्त को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और स्थिति पर नजर बनाए रखी। चक्का जाम के कारण शहर में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। बाजार बंद रहने और प्रदर्शन के चलते आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घटना के बाद शहर में प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर लोगों की निगाहें टिकी रहीं। मामले में दोषियों की पहचान और कार्रवाई को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है।

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