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भजन, कविताओं और विचारों से श्रद्धालुओं ने किया निरंकार प्रभु का गुणगानसंवाद न्यूज एजेंसीबनीखेत (चंबा)। संत निरंकारी सत्संग भवन बनीखेत में रविवार को आयोजित साप्ताहिक सत्संग में जोनल इंचार्ज महात्मा दुनी चंद ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व समझाया।प्रचार टूर के तहत पहुंचे महात्मा दुनी चंद ने कहा कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर जिज्ञासा प्रकट करने से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि साधु संगत मनुष्य की सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। ब्रह्मज्ञान से व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक होता है और उसके भीतर प्रेम, विनम्रता और भाईचारे की भावना विकसित होती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसी ज्ञान के माध्यम से मानवता को सुखी और सार्थक जीवन जीने की राह दिखा रही हैं।महात्मा दुनी चंद ने कहा कि आध्यात्मिकता मनुष्य को वैर, ईर्ष्या और लोभ जैसी भावनाओं से ऊपर उठाकर आपसी प्रेम और मिलवर्तन का मार्ग दिखाती है। संत निरंकारी मिशन जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानव एकता, शांति और सद्भाव का संदेश दे रहा है। सत्संग में चौहड़ा, टप्पर, कनियाडका, बगडार, गोली, बाथरी, परिहार, डलहौजी और बनीखेत सहित दूरदराज के गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने भजन, कविताओं और विचारों के माध्यम से निरंकार प्रभु का गुणगान किया। इस अवसर पर शाखा प्रबंधक महात्मा एचएस गुलेरिया भी उपस्थित रहे।