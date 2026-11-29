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100 करोड़ रुपये से अधिक का ओवरटाइम भुगतान भी लंबित, वार्ता के लिए बुलाने की उठाई मांगसंवाद न्यूज एजेंसीचंबा। हिमाचल पथ परिवहन निगम में चालकों और परिचालकों की 20 साल की नियमित सेवा पूरी होने पर मिलने वाली दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां बंद करने के फैसले ने कर्मचारी यूनियनों का आक्रोश बढ़ा दिया है।यूनियनों ने निगम प्रबंधन को दो दिसंबर तक का समय देते हुए निर्णय वापस लेने की मांग की है। चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में वार्ता नहीं हुई और मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बसों का संचालन भी बंद किया जा सकता है।रविवार को निगम की वर्कशॉप में प्रेस वार्ता के दौरान प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर ने कहा कि चालकों और परिचालकों को 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर प्रोत्साहन के तौर पर दो अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाती थीं। यह लाभ कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के समान था, लेकिन प्रबंधन ने 26 नवंबर को इसे बंद करने का निर्णय लिया है। यूनियन इस फैसले को स्वीकार नहीं करेगी।मान सिंह ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों का 100 करोड़ रुपये से अधिक का ओवरटाइम भुगतान भी लंबे समय से लंबित है। बार-बार मांग उठाने के बावजूद इसका भुगतान नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों पर पहले ही अतिरिक्त कार्यभार है, ऐसे में उनके आर्थिक लाभ बंद करना उचित नहीं है।उन्होंने प्रबंधन से मांग की कि दो दिसंबर से पहले सभी संबंधित यूनियनों को वार्ता के लिए बुलाया जाए और दो वेतनवृद्धियां बंद करने का फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी जारी रही तो यूनियनें आंदोलन के लिए बाध्य होंगी।