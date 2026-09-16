वीडियो: एनसीसी कैडेट्स ने मंडली से जकातखाना तक की सेलिंग, नकराणा घाट पर चलाया स्वच्छता अभियान

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संकल्प एक्सपीडिशन-2026 के नौवें दिन 70 एनसीसी कैडेट्स ने पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी सेलिंग यात्रा जारी रखी। कैडेट्स ने मंडली से जकातखाना तक करीब 42 किलोमीटर की दूरी तय की और अगले पड़ाव जकातखाना पहुंचे। इस दौरान कैडेट्स ने सेलिंग के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश भी दिया। यात्रा के दौरान नकराणा घाट पर कैडेट्स ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने घाट परिसर की साफ-सफाई करने के साथ लोगों को जलस्रोतों और इनके आसपास स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया। इसके अलावा चलियाला और नकराणा क्षेत्र में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर ग्रामीणों को टीबी के लक्षण, बचाव, समय पर जांच और उपचार की जानकारी दी। जकातखाना पहुंचने के बाद कैडेट्स ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। रैली के माध्यम से लोगों को टीबी के प्रति जागरूक रहने और समाज को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया गया। अभियान में शामिल महिला कैडेट्स ने भी कठिन परिस्थितियों और लंबी दूरी के बावजूद पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। उनकी मेहनत और जज्बे से अन्य कैडेट्स का उत्साह भी बढ़ा।

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