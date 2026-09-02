Sonipat News: 15 सितंबर तक घर-घर होगी कुष्ठ रोगियों की पहचान, 424 टीमें तैनात
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:05 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
सोनीपत। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार से घर-घर कुष्ठ रोग जांच अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान 424 टीमें संदिग्ध मरीजों की पहचान करेंगी। जिले में वर्तमान में 32 कुष्ठ रोगी हैं। स्वास्थ्यकर्मियों को रोग के लक्षण पहचानने का प्रशिक्षण दिया गया है।
स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर शरीर पर सफेद चकत्ते, सुन्नपन और गर्म-ठंडे का अहसास न होने जैसे लक्षणों की जांच करेंगे। संदिग्ध मरीजों को संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुलाकर जांच और उपचार कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुष्ठ रोग में प्रभावित हिस्से पर नुकीली वस्तु चुभने पर दर्द का अहसास नहीं होता।
-- -- -- -- ---
कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए घर-घर जाकर कुष्ठ रोग जांच अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी लक्षण के आधार पर कुष्ठरोगियों की पहचान करेंगे। यह अभियान जिलेभर में 15 सितंबर तक चलाया जाएगा।
विज्ञापन
-डॉ. तरुण यादव, उप सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग
विज्ञापन
स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर शरीर पर सफेद चकत्ते, सुन्नपन और गर्म-ठंडे का अहसास न होने जैसे लक्षणों की जांच करेंगे। संदिग्ध मरीजों को संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुलाकर जांच और उपचार कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुष्ठ रोग में प्रभावित हिस्से पर नुकीली वस्तु चुभने पर दर्द का अहसास नहीं होता।
विज्ञापन
कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए घर-घर जाकर कुष्ठ रोग जांच अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्यकर्मी लक्षण के आधार पर कुष्ठरोगियों की पहचान करेंगे। यह अभियान जिलेभर में 15 सितंबर तक चलाया जाएगा।
विज्ञापन
-डॉ. तरुण यादव, उप सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग