{"_id":"6ace01345e81eeca6f097ccb","slug":"video-bjp-workers-staged-a-protest-and-burned-an-effigy-of-rahul-gandhi-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला जलाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोहाना । कांग्रेस सांसद के खिलाफ गोहाना में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका।भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। कार्यकर्ताओं का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने महिलाओं का अपमान किया है। कांग्रेस नेता देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। भाजपा महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नही करेगी।

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