{"_id":"6b098f0f476c6729560d8772","slug":"video-three-day-basketball-tournament-begins-in-kiloi-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"किलोई में तीन दिवसीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक। किलोई में डॉ रामधन सिंह मेमोरियल खेल टूर्नामेंट की शुरुआत शुक्रवार शाम करीब 4 बजे हो गई। तीन दिवसीय टूर्नामेंट में देशभर से 10 टीमें भाग ले रहीं हैं। कार्यक्रम का आयोजन स्पोर्ट्स प्रमोशन क्लब की ओर से किया जा रहा है। प्रतियोगिता की शुरुआत किलोई और चंडीगढ़ के मुकाबले से हुई। यह टूर्नामेंट पिछले 40 साल से लगातार कराई जा रही है।

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