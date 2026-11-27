{"_id":"6b098eeec4f6134d1806d44d","slug":"video-lakhanmajra-emerges-victorious-in-basketball-final-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"बास्केटबॉल फाइनल में लाखनमाजरा ने मारी बाजी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रोहतक। लाखनमाजरा में हार्दिक राठी मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट के आखिरी दिन फाइनल मुकाबला खेला गया। सर्विसिज की टीम ने राजस्थान को 68-54 से हरा दिया। मैच में अंत तक कड़ा मुकाबला देखने को मिला। अंडर-14 वर्ग की ट्रॉफी लाखनमाजरा ने जीत ली।
लाखनमाजरा की टीम कई गोल से आगे चलती रही लेकिन अंत में एक बार स्कोर लगभग बराबरी का हो गया था। लाखनमाजरा केवल एक अंक से आगे रह गई थी। हालांकि बाद में उनकी टीम ने मैच निकाल ही लिया और तीन गोल से विजेता बने। अंतिम स्कोर 38-41 का रहा।
पहला सेमिफाइनल सीआईएसएफ और राजस्थान के बीच हुआ। दूसरे सेमिफाइनल में सर्विसिज और हरियाणा की टीम आमने-सामने थी। विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज परवीन हुड्डा ने पदक पहनाकर सम्मानित किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।