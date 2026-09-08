{"_id":"6aa01028e032063e2b001129","slug":"video-rohtak-naveen-jaihind-raises-the-issue-of-the-shortage-of-judges-in-the-judicial-system-2026-09-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक: नवीन जयहिंद ने उठाया न्याय व्यवस्था में जजों की कमी का मुद्दा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक। नवीन जयहिंद कोर्ट में दो मामलों में पेशी के लिए आए थे। उन्होंने कहा देश में 5.5 करोड़ केस पेंडिंग हैं, हरियाणा में 4 लाख लोग जेलों में हैं जिनमें 3 लाख विचाराधीन हैं। 1980 में विधि आयोग ने 10 लाख आबादी पर 50 जजों की सिफारिश की थी, उस हिसाब से देश में 70 हजार जज चाहिए लेकिन 16 हजार ही हैं, 8 हजार पद खाली पड़े हैं। जयहिंद ने कहा लाखों केस 20-20 साल से पेंडिंग हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं।

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