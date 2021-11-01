Rohtak News: सिटी में आज
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:03 AM IST
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मैच
लाहली : चौ. बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
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शिविर
शिवाजी कॉलोनी : आर्य समाज मंदिर में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10 बजे।
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वार्ड-3 : बूथ स्तर पर मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियां ली जाएंगी सुबह 9 बजे।
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गणपति उत्सव
हुडा कॉम्प्लेक्स : गणपति उत्सव को लेकर समर्पण यूथ क्लब की बैठक दोपहर 12 बजे।
तहसील रोड : सोम मंदिर से शुरू होगी गणपति आगमन यात्रा शाम 5 बजे।
-- --
विज्ञापन
लाहली : चौ. बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम में अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे।
शिविर
शिवाजी कॉलोनी : आर्य समाज मंदिर में स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 10 बजे।
वार्ड-3 : बूथ स्तर पर मतदाता सूची पर दावे व आपत्तियां ली जाएंगी सुबह 9 बजे।
गणपति उत्सव
हुडा कॉम्प्लेक्स : गणपति उत्सव को लेकर समर्पण यूथ क्लब की बैठक दोपहर 12 बजे।
तहसील रोड : सोम मंदिर से शुरू होगी गणपति आगमन यात्रा शाम 5 बजे।