माता-पिता की सेवा ही सच्ची देव पूजा : आचार्य उषर्बुध

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स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में माता-पिता और आचार्य को देवतुल्य मानते हुए उनकी सेवा और सम्मान का संदेश दिया है। भजन गायक भूपेंद्र ने भजनों के माध्यम से माता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के निर्माण में मां की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान प्रमोद मल्होत्रा, सुरेश छाबड़ा, ईश्वर सिंह दहिया, सविता बत्रा समेत अन्य मौजूद रहे।

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सोनीपत। आर्य समाज मॉडल टाउन में चल रहे दिव्य आध्यात्मिक सत्संग एवं वेद प्रचार सप्ताह के पांचवें दिन वेदनिष्ठ आचार्य उषर्बुध के ब्रह्मत्व में हवन कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के उपप्रधान महेश जुनेजा ने की। यज्ञ के बाद आचार्य उषर्बुध ने कहा कि यज्ञ का अर्थ देव पूजा, संगतिकरण और दान है। उन्होंने बताया कि माता-पिता की सेवा ही सच्ची देव पूजा है।