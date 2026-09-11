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रोहतक जिला बार चुनाव: मतगणना शुरू न होने पर बार में जमकर हंगामा, चुनाव समिति मतगणना के तहत ईवीएम को बार काउंसिल में ले जाने के आरोप

Fri, 11 Sep 2026 10:26 PM IST
सुधीर शर्मा
Sudhir Sharma सुधीर शर्मा
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:26 PM IST
Rohtak: District Bar Elections – Uproar at the Bar as vote counting fails to begin.
रोहतक। जिला बार चुनाव को लेकर शुक्रवार को दिन में रहा उत्साह का माहौल शाम को मतगणना न होने से हंगामे में बदल गया। ज्यादातर चुनाव प्रत्याशियों ने आरोप लगाया कि चुनाव समिति ईवीएम मशीन बार काउंसिल के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में लेकर जाना चाहती है, जबकि ऐसा बार के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देर रात तक गतिरोध बना हुआ था। रात 10 बजे एसडीएम आशीष कुमार की मौजूदगी में मतगणना जिला बार हॉल में ही कराने की समिति बनी। रात 12 बजे तक चुनाव परिणाम आने की संभावना है। शुक्रवार सुबह आठ बजे बार चुनाव को लेकर मतदान शुरू होने था लेकिन प्रत्याशियों ने सबसे सामने ईवीएम मशीनों की जांच की मांग की। इसमें एक घंटा लग गया। ऐसे में नौ बजे मतगणना शुरू हो सकी। उत्साह व नारेबाजी के बीच दिनभर मतगणना चलती रही। दोपहर बाद करीब तीन बजे हल्की बारिश से थोड़ी मतदान में रुकावट आई। ऐसे में चुनाव समिति ने शाम को मतदान की समय-समय करीब छह बजे तक बढ़ा दी। 3245 मतों में से 2751 वोट डाले गए। नियमों के तहत मतदान के तुरंत बाद मतगणना होनी थी लेकिन चुनाव समिति की ओर से कहा गया कि सभी प्रत्याशी बार हॉल से बाहर चले जाएं। इसका ज्यादातर प्रत्याशियों ने विरोध किया। बार हॉल के अंदर ज्यादातर प्रत्याशी मतगणना शुरू कराने व बाहर समर्थक नारेबाजी करते रहे। ........ चंडीगढ़ नहीं ले जाने देंगे ईवीएम मशीन, बार के इतिहास का काला अध्याय प्रधान पद के प्रत्याशी डॉक्टर दीपक भारद्वाज ने कहा कि बार के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि ईवीएम मशीनों को चंडीगढ़ बार काउंसिल में ले जाकर मतगणना कराई जाए। ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा है। यह बार के इतिहास का काला दिन है। ऐसा नहीं होने देंगे। मतगणना प्रशासन की मौजूदगी में होनी चाहिए। .... गड़बड़ी कराने की मंशा प्रधान पद के प्रत्याशी हरि स्वरूप हुड्डा ने कहा कि समय पर मतदान हो गया था। ज्यादातर प्रत्याशी बार हॉल खाली कर मतगणना कराने के लिए तैयार भी हो गए। इसके बावजूद चुनाव समिति ईवीएम मशीन बार काउंसिल में लेकर जाना चाहती है। इससे साफ है कि चुनाव समिति की मंशा साफ नहीं है। .... भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, एसडीएम व डीएसपी भी पहुंचे बार में वकीलों के बीच मतगणना को लेकर हुए गतिरोध के चलते भारी संख्या में बार हॉल के सामने पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ब्लैक कमांडो की ड्यूटी लगाई गई। एसडीएम आशीष कुमार, डीएसपी सिटी गुलाब सिंह व डीएसपी दलीप व पुलिस लाइन से दो कंपनी तैनात कर दी गई। रात 12 बजे तक आ सकता चुनाव परिणाम देर रात चुनाव समिति रोहतक में ही मतगणना कराने पर सहमत हो गई। तय हुआ कि चुनाव प्रत्याशियों की बजाए एक विशेष प्रतिनिधि मतगणना के समय मौजूद रहेगा। तहसीलदार सरला की मौजूदगी में मतगणना होगी। रात 12 बजे तक चुनाव परिणाम घोषित होने की संभावना है।
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