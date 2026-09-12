Rohtak News: सुपवा छात्रों के म्यूजिक वीडियो शूट शुरू
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:47 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
रोहतक। दादा लख्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स (डीएलसीसुपवा) में फिल्म एवं टेलीविजन (एफटीवी) फैकल्टी के छात्रों के म्यूजिक वीडियो प्रोजेक्ट्स की शूटिंग शुक्रवार से शुरू हो गई। पहले दिन आउटडोर लोकेशन्स पर शूटिंग हुई। शूट शेड्यूल 12 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान एफटीवी के 2022 बैच के छात्रों के आठ अलग-अलग म्यूजिक वीडियो शूट किए जाएंगे। एफसी महेश टीपी ने बताया कि ये प्रोजेक्ट ग्रेजुएशन कर रहे छात्रों की पांचवें सेमेस्टर की पढ़ाई का हिस्सा हैं। आठों वीडियो के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, जिनमें डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग और ऑडियोग्राफी कोर्स के छात्र शामिल हैं। छात्र डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, एडिटर और ऑडियोग्राफर की जिम्मेदारी संभालेंगे। संवाद
विज्ञापन