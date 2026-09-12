फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Department to crack down on 4,567 drinking water connections; instructions issued to get them regularized.

Rohtak News: पेयजल के 4567 कनेक्शन पर गिरेगी विभाग की गाज, स्वीकृत करवाने के निर्देश

Sat, 12 Sep 2026 02:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Department to crack down on 4,567 drinking water connections; instructions issued to get them regularized.
08-रोहतक के जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में पेयजल कनेक्शनों को मंजूर करवाने की प्रक्रिया पूर

विज्ञापन
रोहतक। शहरी इलाकों में बिना मंजूरी के चल रहे पेयजल और सीवर कनेक्शनों पर अब जन स्वास्थ्य विभाग का हंटर चलने वाला है। विभाग के मुख्यालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए शहर में चिह्नित 4,567 अवैध कनेक्शनों को वैध करने के आदेश जारी किए हैं।

शहर में सभी अवैध व अस्वीकृत कनेक्शनों को हर हाल में नियमित (स्वीकृत) करने का जन स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य तय किया है। लापरवाही बरतने वाले उपभोक्ताओं पर विभाग की गाज गिरना तय माना जा रहा है। विभाग की टीमें उपभोक्ताओं के घर जाकर कनेक्शनों को स्वीकृत कर रही हैं। विभाग की टीमों ने शुक्रवार को खोखराकोट, सलारा मोहल्ला और पुराने क्षेत्र की कॉलोनियों में कनेक्शनों को स्वीकृत करने की कार्रवाई की।
विज्ञापन


जन स्वास्थ्य विभाग ने साफ हिदायत दी है कि 30 सितंबर की समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी डिफॉल्टर को बख्शा नहीं जाएगा। अंतिम तिथि के बाद बिना मंजूरी वाले कनेक्शनों को न सिर्फ काटा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ भारी जुर्माने सहित कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


30 सितंबर से पहले बिना फीस भी करवा सकते हैं कनेक्शन स्वीकृत
कनिष्ठ अभियंता भूदेव मुदगिल ने बताया कि उपभोक्ता मात्र 1,500 रुपये की सरकारी फीस जमा करवाकर अपने अवैध कनेक्शन को तुरंत अधिकृत करवा सकते हैं। यदि कोई उपभोक्ता मौके पर 1,500 रुपये नकद देने में असमर्थ है, तो भी उसका कनेक्शन काटकर परेशान नहीं किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं की फीस उनके आने वाले पानी-सीवर के बिलों में जोड़कर भेज दी जाएगी।


वर्जन
विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के पेयजल और सीवर कनेक्शन को स्वीकृत करने के लिए टीमें भी बना दी गई हैं। कार्यालय के साथ-साथ टीमें कॉलोनियों में जाकर भी मूल दस्तावेजों के साथ उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को मंजूर कर रही हैं।

संदीप कुमार, कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed