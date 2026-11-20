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रोडवेज कर्मियों ने मनाई बलदेव सिंह घणघस की पुण्यतिथि, पदोन्नति पाने वालों को किया सम्मानित
रोहतक। प्रदेश की रोडवेज कर्मचारी यूनियन के संस्थापक कॉमरेड बलदेव सिंह घणघस की चौथी पुण्यतिथि को कर्मचारियों ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया। शुक्रवार को कार्यक्रम में प्रदेश के सभी डिपो व सब डिपो के कर्मचारी पहुंचे। हाल ही में पदोन्नति पाने वाले रोडवेज विभाग के करीब 300 कर्मचारियों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। इनमें जिले के डिपो से एसआई सुरेश नेहरा सहित करीब 10 कर्मचारी शामिल रहे।
मौजूद कर्मचारियों ने कॉमरेड बलदेव सिंह घणघस को श्रद्धांजलि देकर उनके संघर्ष और कर्मचारी एकता के लिए किए गए कामों को याद किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के प्रधान निशान सिंह ने कहा कि कॉमरेड बलदेव सिंह घणघस जी ने अपना पूरा जीवन रोडवेज कर्मचारियों के मान-सम्मान, हक और एकता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी पद और स्वार्थ की राजनीति नहीं की। वर्तमान में भी संगठन उसी रास्ते पर चल रहा है। संगठन हर मोर्चे पर कर्मचारियों की भलाई के लिए संघर्ष कर रहा है।
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