{"_id":"6a917c0ec45f0b78ab09e642","slug":"video-enthusiasm-for-feats-of-strength-tug-of-war-and-volleyball-was-on-display-at-rohtaks-ptc-sunaria-on-sports-day-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोहतक पीटीसी सुनारियां में खेल दिवस पर दमखम, रस्साकशी और वॉलीबॉल में दिखा जोश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रोहतक। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में पीटीसी सुनारियां परिसर में शुक्रवार को खेलेगा भारत, जीतेगा भारत थीम पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एचपीएस डीएसपी विकास कृष्ण के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और स्थानीय निवासियों में खेल भावना, शारीरिक दक्षता और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना रहा। प्रतियोगिता में पीटीसी स्टाफ और स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। विशेष रूप से रस्साकशी और वॉलीबॉल के मुकाबले कराए गए, जिसमें प्रतिभागियों ने पूरे जोश के साथ दमखम दिखाया। दर्शकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला।आयोजन के दौरान अनुशासन, टीम भावना और आपसी सौहार्द का संदेश दिया गया। पीटीसी प्रबंधन ने बताया कि इस तरह के आयोजन से पुलिस बल और आमजन के बीच सकारात्मक संबंध मजबूत होते हैं। साथ ही युवाओं को खेलों से जोड़कर नशे से दूर रखने की प्रेरणा मिलती है।

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