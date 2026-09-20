Rohtak News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 20 Sep 2026 02:42 AM IST
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परीक्षा :
हिसार रोड: राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में उल्लास परीक्षा सुबह 9 बजे।
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फिल्म फेस्टिवल
डीएलसी सुपवा : मिनी ऑडोटोरियम दो दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ हाइफा सुबह 9 बजे।
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शिविर
सर्कुलर रोड : वैद्य केसरदास सेवा समिति की ओर से स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे।
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भूमि पूजन
पुरानी आईटीआई मैदान : रामलीला महोत्सव का : पुरानी आईटीआई मैदान में भूमि पूजन पूर्वाह्न 11 बजे।
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पौधरोपण
चुलियाना : एक पेड़ देश के नाम पौधरोपण शाम 4 बजे।
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गणपति उत्सव
दुर्गा भवन : गणपति उत्सव को लेकर भजन संध्या शाम 7 बजे।
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हुडा कॉम्प्लेक्स: गणपति उत्सव को लेकर भजन शाम 7 बजे।
विज्ञापन
हिसार रोड: राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में उल्लास परीक्षा सुबह 9 बजे।
फिल्म फेस्टिवल
डीएलसी सुपवा : मिनी ऑडोटोरियम दो दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ हाइफा सुबह 9 बजे।
शिविर
सर्कुलर रोड : वैद्य केसरदास सेवा समिति की ओर से स्वास्थ्य शिविर सुबह 10 बजे।
भूमि पूजन
पुरानी आईटीआई मैदान : रामलीला महोत्सव का : पुरानी आईटीआई मैदान में भूमि पूजन पूर्वाह्न 11 बजे।
पौधरोपण
चुलियाना : एक पेड़ देश के नाम पौधरोपण शाम 4 बजे।
गणपति उत्सव
दुर्गा भवन : गणपति उत्सव को लेकर भजन संध्या शाम 7 बजे।
हुडा कॉम्प्लेक्स: गणपति उत्सव को लेकर भजन शाम 7 बजे।