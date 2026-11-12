{"_id":"6af5bc9831eefa823407fbc2","slug":"video-religious-offerings-being-immersed-in-a-canal-used-for-drinking-water-supply-questions-raised-regarding-water-purity-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"पेयजल आपूर्ति की नहर में विसर्जित की जा रही पूजा सामग्री, पानी की स्वच्छता पर उठे सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेवाड़ी। दिवाली के बाद लोगों ने गढ़ी बोलनी रोड स्थित नहर में बड़ी मात्रा में फूल-मालाएं और अन्य पूजा सामग्री विसर्जित की। नहर में जगह-जगह धार्मिक सामग्री तैरती दिखाई दे रही है। चिंता की बात यह है कि इसी नहर के पानी से रेवाड़ी शहर में पेयजल आपूर्ति की जाती है। ऐसे में नहर में पूजा सामग्री और अन्य कचरा डालने से पानी की स्वच्छता प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद लोग धार्मिक सामग्री के विसर्जन के लिए नहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की ओर से नहरी पानी को कालाका और लिसाना स्थित जलघरों में पहुंचाया जाता है। यहां पानी का शोधन करने के बाद शहर के घरों तक पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ऐसे में जिस नहर के पानी को शहर के हजारों परिवार पीने और घरेलू उपयोग में लेते हैं, उसी में बड़ी मात्रा में पूजा सामग्री डालना चिंता का विषय है। नहर में फूल-मालाओं और पूजन सामग्री की भरमार: दिवाली के बाद लोगों ने पूजा-पाठ में इस्तेमाल किए गए फूल, मालाएं और अन्य धार्मिक सामग्री नहर में प्रवाहित कर दी। इससे नहर में जगह-जगह पूजन सामग्री जमा दिखाई दे रही है। धार्मिक आस्था के चलते लोग पूजा सामग्री का विसर्जन करते हैं, लेकिन इस दौरान जल स्रोतों की स्वच्छता का ध्यान रखना भी जरूरी है। नहर में लगातार इस तरह की सामग्री डालने से पानी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। जल स्रोतों को स्वच्छ रखना सामूहिक जिम्मेदारी: शहर में पेयजल की आपूर्ति के लिए नहरी पानी महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में नहर को साफ रखना केवल संबंधित विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आमजन की भी सामूहिक जिम्मेदारी है। लोगों को पूजा सामग्री को नहर में प्रवाहित करने के बजाय निर्धारित स्थानों पर जमा करना चाहिए, ताकि उसका उचित निस्तारण किया जा सके। धार्मिक परंपराओं का पालन करते समय पर्यावरण और जल स्रोतों के संरक्षण का ध्यान रखना भी जरूरी है। शोधन के बाद घरों तक पहुंचता है पानी: कालाका और लिसाना जलघरों में नहरी पानी को शोधित करने के बाद ही पेयजल आपूर्ति की जाती है। हालांकि, पानी की वास्तविक गुणवत्ता पर पूजा सामग्री के प्रभाव को लेकर किसी जांच रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है, लेकिन जल स्रोतों में कचरा और पूजन सामग्री डालने से बचना जरूरी है। प्रशासन और संबंधित विभाग को भी लोगों को जागरूक करने के साथ नहर में पूजा सामग्री डालने पर रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। -------------- वर्जन: नहर में पूजन सामग्री को हटाया जा रहा है। शुक्रवार तक सारा साफ करा दिया जाएगा। लोगों को मना किया हुआ है, फिर भी नहर में सामग्री डाल रहे हैं। जल स्रोतों में कचरा और पूजन सामग्री डालने से बचना चाहिए। - संदीप, जेई, सिंचाई विभाग

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