{"_id":"6aa941ec80dc0b94fd077907","slug":"video-panipat-event-to-kick-off-with-the-lighting-of-the-lamp-of-blessings-blood-donation-camp-at-arya-college-on-the-21st-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"पानीपत: आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलित कर होगी शुरुआत, आर्य कॉलेज में 21 को रक्तदान शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पानीपत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जिले में 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जाएगा। प्राचीन देवी मंदिर में 17 सितंबर को आशीर्वाद का दीया प्रज्ज्वलित कर अभियान की शुरुआत की जाएगी, वहीं 21 सितंबर को आर्य कॉलेज में विशाल रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इस अभियान को लेकर एक तरफ जहां जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं भाजपा संगठन भी 25 प्रकार के सेवा कार्यों के जरिए जन-जन तक पहुंचेगा। मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय श्याम कमल में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पलवल के पूर्व विधायक दीपक मंगला मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों को समर्पित इस अभियान के तहत 25 तरह की सेवा गतिविधियां चलाई जाएंगी। इसमें मोतियाबिंद मुक्त हरियाणा के तहत निशुल्क सर्जरी, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाना, नशा मुक्ति जागरूकता, डिजिटल साक्षरता और पौधरोपण जैसे कार्य शामिल हैं। इसमें सामाजिक संस्थाओं को भी सक्रिय सहभागी बनाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, उपाध्यक्ष सुमित जागलान, सुनील कंसल, लोकेश नांगरू, पूर्व मेयर अवनीत कौर, रविंद्र भाटिया, कृष्ण छौक्कर, देव मलिक व अनीता मौजूद रही। प्रशासन ने बैठक कर तैयारियों पर की चर्चा उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने मंगलवार को जिला सचिवालय में बैठक की। उन्होंने बताया कि अभियान के माध्यम से जनकल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया जाएगा। 24 सितंबर को स्थानीय मॉडल संस्कृति स्कूल में चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी तथा विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगन उत्सव का आयोजन होगा। अतिरिक्त उपायुक्त अंकित चौकसे ने बताया कि बीते 12 वर्षों में जिले के अंदर शुरू किए गए सभी विकास कार्यों की इमारतों पर भी दीपक जलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सेवा ज्योति कलश यात्रा, मेरे सपनों का भारत-चित्र सेवा और आंगन मिलन सेवा जैसे विभिन्न कार्यक्रमों से अभियान को व्यापक रूप दिया जाएगा। डीसी ने सभी विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

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