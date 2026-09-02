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पानीपत पुलिस को बड़ी सौगात, 84 नए क्वार्टरों का उद्घाटन
पानीपत।थाना शहर परिसर में पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधा देने के लिए बनाए गए 84 नए फ्लैट बुधवार को पुलिस विभाग को समर्पित किए गए। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) डॉ. एम. रवि किरण ने पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के साथ रिबन काटकर नवनिर्मित आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। -करीब 27 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने इसका निर्माण कराया है।
आवासीय परिसर में चार ब्लॉक बनाए गए हैं। छह मंजिला भवन में कुल 84 फ्लैट हैं। पुलिसकर्मियों की सुविधा को देखते हुए भूतल पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक में आवागमन के लिए लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इससे पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के साथ-साथ परिवार के साथ सुविधाजनक माहौल में रहने की सुविधा मिलेगी।
थाना शहर परिसर पहुंचने पर एसपी भूपेंद्र सिंह ने एडीजीपी डॉ. एम. रवि किरण का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। पुलिसकर्मियों ने उन्हें सलामी दी। मधुबन से पहुंचे हरियाणा पुलिस के पाइप बैंड ने मधुर धुनों के साथ उनका स्वागत किया। उद्घाटन के बाद एडीजीपी ने एसपी के साथ पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने क्वार्टरों में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लेने के साथ निर्माण कार्य और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी अधिकारियों से ली।
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पुलिसकर्मियों के कल्याण पर जोर
एडीजीपी डॉ. एम. रवि किरण ने कहा कि पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा के लिए हर समय ड्यूटी पर तत्पर रहते हैं। ऐसे में उनके कल्याण और बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त क्वार्टर मिलने से पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर वातावरण मिलेगा। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अधिक एकाग्रता से ड्यूटी कर सकेंगे।
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पुलिसिंग में तकनीक का बढ़ रहा इस्तेमाल
उद्घाटन के बाद पत्रकार वार्ता में एडीजीपी ने कहा कि हरियाणा पुलिस लगातार आधुनिक तकनीक से लैस हो रही है और पुलिसिंग में लगातार सुधार किया जा रहा है। अपराध से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और जनता के बीच बेहतर सामंजस्य जरूरी है। आमजन से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की।
एसपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नए क्वार्टरों में पुलिसकर्मियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। पार्किंग और लिफ्ट जैसी सुविधाओं से कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। पुलिसकर्मियों के कल्याण और मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।
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