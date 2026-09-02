Panipat News: गैस कनेक्शन अपडेट का झांसा देकर 3.60 लाख रुपये की ठगी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:03 AM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:03 AM IST
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गैस कनेक्शन अपडेट का झांसा देकर 3.60 लाख रुपये की ठगी
माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। अडानी गैस कनेक्शन अपडेट करने का झांसा देकर साइबर ठगों ने कारोबारी से 3.60 लाख रुपये की ठगी की। साइबर ठगों ने खुद को एजेंसी का कर्मचारी बताकर कारोबारी को झांसे में लिया और क्रेडिट कार्ड पूछकर वारदात को अंजाम दिया। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
सेक्टर-12 निवासी कारोबारी राकेश जैन ने बताया कि उनकी सेक्टर-25 में फैक्टरी है। 14 अगस्त को उनके पाए एक व्हाट्सएप कॉल आई और कॉल करने वाले ने खुद को अडानी गैस एजेंसी का कर्मचारी बताया। इसके बाद कहा कि आपके घर में लगा अडानी गैस कनेक्शन का मीटर अपडेट नहीं है। जिसे अपडेट कराना होगा, नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा। इसी तरह से उसने उनकी कॉल को दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर लिया और बातों में उलझाकर क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछ लिया।
साइबर ठग ने उनके खाते से 1,02,999 रुपये की ट्रांजेक्शन की, लेकिन कार्ड की लिमिट एक लाख तक होने के कारण पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके बाद 90-90 हजार रुपये की चार ट्रांजेक्शन कर क्रेडिट कार्ड से 3.60 लाख रुपये निकाल लिए। जब उन्हें इसका पता चला तो तुरंत ही इसकी शिकायत साइबर क्राइम थाने में की। साइबर क्राइम थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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माई सिटी रिपोर्टरपानीपत। अडानी गैस कनेक्शन अपडेट करने का झांसा देकर साइबर ठगों ने कारोबारी से 3.60 लाख रुपये की ठगी की। साइबर ठगों ने खुद को एजेंसी का कर्मचारी बताकर कारोबारी को झांसे में लिया और क्रेडिट कार्ड पूछकर वारदात को अंजाम दिया। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
सेक्टर-12 निवासी कारोबारी राकेश जैन ने बताया कि उनकी सेक्टर-25 में फैक्टरी है। 14 अगस्त को उनके पाए एक व्हाट्सएप कॉल आई और कॉल करने वाले ने खुद को अडानी गैस एजेंसी का कर्मचारी बताया। इसके बाद कहा कि आपके घर में लगा अडानी गैस कनेक्शन का मीटर अपडेट नहीं है। जिसे अपडेट कराना होगा, नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा। इसी तरह से उसने उनकी कॉल को दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर लिया और बातों में उलझाकर क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछ लिया।
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साइबर ठग ने उनके खाते से 1,02,999 रुपये की ट्रांजेक्शन की, लेकिन कार्ड की लिमिट एक लाख तक होने के कारण पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके बाद 90-90 हजार रुपये की चार ट्रांजेक्शन कर क्रेडिट कार्ड से 3.60 लाख रुपये निकाल लिए। जब उन्हें इसका पता चला तो तुरंत ही इसकी शिकायत साइबर क्राइम थाने में की। साइबर क्राइम थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।
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