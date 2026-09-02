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Panipat News: डीजीपीएस मशीन से पैमाइश पूरी, जगन्नाथ विहार कॉलोनी में पहले 22 से 12 और अब 25 फीट जमीन बताई, लोगों में रोष

Wed, 02 Sep 2026 02:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:35 AM IST
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Land measurement using the DGPS machine has been completed; in Jagannath Vihar Colony, the land width was initially stated as 22 feet, then revised to 12 feet, and is now reported as 25 feet.
पानीपत। शहर के ड्रेन नंबर-1 के साथ अतिक्रमण हटाने की कवायद के बीच नगर निगम ने अत्याधुनिक डीजीपीएस मशीन से पैमाइश का कार्य पूरा कर लिया है। दूसरे दिन देवी मंदिर से शुरू हुई इस पैमाइश के आधार पर अब मौके पर पक्के निशान लगाए गए हैं। इनके आधार पर आगामी दिनों में जेसीबी चलाकर कब्जे हटाए जाएंगे। निगम की पैमाइश में जगन्नाथ विहार में जारी नोटिसों और पैमाइश ही बदल गई है। एक मकान का पहले 22 और फिर 12 फीट कब्जे का नोटिस दिया था। अब पैमाइश में 25 फीट जमीन दिखाई है। एक अन्य व्यक्ति का 40 गज का मकान अवैध बता दिया। निगम ने इन सबके बीच लोधी पार्क से बेरी वाली मस्जिद तक दूसरी तरफ के कब्जे नहीं हटाने का फैसला लिया है। निगम ने प्रोजेक्ट में भी बदलाव कर इस हिस्से में टू-वे सड़क बनाने के लिए ड्रेन करेगा कवर करने का फैसला लिया है।
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नगर निगम ने मंगलवार को टीमों में काम किया। एक टीम ने देवी मंदिर से पैमाइश शुरू की और शाम तक छोटूराम चौक की तरफ बाकी पैमाइश का कार्य पूरा किया। निगम की दूसरी टीम ने ड्रेन नंबर-1 के प्रोजेक्ट पर नए सिरे से काम किया। निगम आयुक्त डॉ. पंकज और मेयर कोमल सैनी को तकनीकी टीम ने नए बदलावों के बारे में बताया। उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया और जनहित को देखते हुए ड्रेन के कुछ हिस्से को कवर करना सही बताया। निगम अब इसी के आधार पर पूरा प्रोजेक्ट में बदलाव करेगा। नगर निगम ने ड्रेन नंबर-1 के दोनों किनारों पर बने 237 अवैध कब्जाधारियों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए थे। पिछले सप्ताह चलाए गए अभियान के दौरान दो दिनों के भीतर 85 कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया था। इसके बाद निगम की टीम ने डीजीपीएस तकनीक का सहारा लेकर सटीक सीमा तय करने के लिए पुनः पैमाइश शुरू की थी।
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लामबंद होने लगे लोग पक्षपात का आरोप, उठाई करनाल मॉडल की मांग

निगम की पैमाइश टीम के जाने के तुरंत बाद न्यू जगन्नाथ कॉलोनी के लोगों ने एक आपातकालीन बैठक का आयोजन किया। पूर्व जिला पार्षद जोगिंदर स्वामी की मौजूदगी में स्थानीय निवासियों ने निगम की कार्यप्रणाली और नीयत पर सवाल उठाए। जोगिंदर स्वामी ने बताया कि वर्ष 1994 में सिंचाई विभाग द्वारा विधिवत पैमाइश कराने के बाद ही लोगों ने अपने मकान और दुकानें बनाई थीं। 2011 में भी कुछ कब्जे हटाकर ड्रेन को पक्का किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है। जगन्नाथ विहार के एक स्कूल की पहले 12 फीट दीवार तोड़ी थी। इसे अब घटाकर एक से दो फीट कर दिया गया और ड्रेन की गहराई दूसरी तरफ बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा कि माईजी कॉलोनी और जगन्नाथ विहार कॉलोनी में सरेआम दिख रहे कब्जों को छोड़ दिया गया है, जबकि पक्के दस्तावेज और रजिस्ट्री वाले मकानों को अवैध बताया जा रहा है। निगम को करनाल शहर की तर्ज पर पूरी ड्रेन को कवर करना चाहिए।
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पैमाइश का दर्द लोगों की जुबानी

कोट

बालकिशन ने बताया कि उन्होंने 1971 में कमेटी की नीलामी पर 300 गज जमीन ली थी। कमेटी ने उस समय बुचड़खाने की जमीन की बोली थी। अधिकारियों ने उनको चहारदीवारी बनाकर दी थी। उन्होंने इसी की रजिस्ट्री और इंतकाल कराया है। इसी जमीन पर अपना मकान बनाया है। निगम ने 18 जून को नोटिस में 22 फीट जगह पर कब्जा बताया था। इसके बाद 27 जुलाई को 12 फीट कब्जे का नोटिस दिया। अब मंगलवार को पैमाइश के समय 25 फीट दिखा दिया। निगम अपनी की पैमाइश में फेल साबित हो रहा है। अधिकारियों खुद की जमीन को अवैध बता रहे हैं।

कोट

विकास मित्तल ने बताया कि उनकी 510 गज जमीन है। अब निगम को अवैध बताया गया है। उनके पास इस जमीन की 2006 से रजिस्ट्री और इंतकाल है। निगम का नाला 55 फीट का है। यहां मौके पर पैमाइश में 65 फीट मिला है। उनकी फैक्टरी का आठ फीट हिस्सा आया है। इस हिसाब से 88 गज जमीन जाती है।

कोट

राजेश ने बताया कि उनका 142 गज की जमीन है। उनके पास 2005 से रजिस्ट्री और इंतकाल है। पहले डेढ़ मीटर निशान बताया था। पहले 18 फीट का कब्जा बताया। अब मौके पर 10 फीट का कब्जा दिखाया है। उनके घर के नजदीक नाले की जमीन 52 फीट बनती है। यहां पैमाइश में 53 फीट आया है।


कोट

देसराज कॉलोनी के शुभम ने बताया कि उनके दादा पन्नालाल ने 1995 में रजिस्ट्री और इंतकाल कराया था। उनका प्लॉट 40.4 गज का है। निगम ने पहले 35 गज का नोटिस दिया। अब 40 गज को पैमाइश में शामिल कर लिया। उनका पूरा मकान अवैध बता दिया गया है। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वे प्रॉपर्टी टैक्स तक हर बार जमा करा रहे हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।
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