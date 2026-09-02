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Panipat News: प्रधान पद पर चार और उप-प्रधान के लिए छह लोगों ने किया नामांकन

Wed, 02 Sep 2026 06:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 06:02 AM IST
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Four people filed nominations for the post of Pradhan, and six for the post of Deputy Pradhan.
नामांकन की फाइल देखते चुनाव अ​धिकारी कर्ण सिंह पानू। संवाद
माई सिटी रिपोर्टर
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पानीपत। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई। इस बार प्रधान पद के लिए चार प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। उपप्रधान के दो पदों के लिए तीन महिला और तीन पुरुष प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। एसोसिएशन के छह पदों के लिए कुल 18 नामांकन आए हैं। बुधवार को नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी होगी। 11 सितंबर को मतदान के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे।
चुनाव अधिकारी कर्ण सिंह पानू ने बताया कि मंगलवार सुबह 10 से शाम चार बजे तक नामांकन जमा हुए। पहली बार उपप्रधान के दो पद रखे गए हैं। इनमें एक पद और संयुक्त सचिव का पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।
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प्रधान पद के लिए रजनीश त्रेहन, वीरेंद्र मलिक, जितेंद्र कुंडू और सुनील शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। महिला उपप्रधान पद के लिए नीलम कंडोल, मोनिका कक्कड़ और मंजू दहिया भौक्कर तथा पुरुष उपप्रधान पद के लिए पवन सभरवाल, सुमित आर्य और मुकेश शर्मा मैदान में हैं।
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सचिव पद के लिए प्रतीक दुहन, अंकुश धमिजा और रविश कांगड़ा, संयुक्त सचिव पद के लिए काजल, प्रियंका तंवर और अर्पिता सिंगला तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए संदीप खर्ब और रमन चैंची ने नामांकन दाखिल किया है।
ईवीएम से मतदान की तैयारी : 11 सितंबर को मतदान प्रस्तावित है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि प्रशासन से ईवीएम मांगी गई हैं और प्रशासन ने चुनाव आयोग को मांग भेजी है। अभी आयोग की ओर से अनुमति नहीं मिली है। उच्चाधिकारियों से बातचीत कर जल्द अनुमोदन लेने का प्रयास किया जा रहा है।


2530 मतदाता
नौ नामों पर संशय
इस बार मतदाता सूची में 2530 मतदाता शामिल किए गए हैं। इनमें 2521 नामों पर कोई संशय नहीं है, जबकि नौ नामों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इन नामों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की चुनाव कमेटी से अनुमोदन मांगा गया है। मंजूरी मिलने के बाद इन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

इन पदों पर ये हैं प्रत्याशी

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प्रधान : रजनीश त्रेहन, जितेंद्र कुंडू, वीरेंद्र मलिक, सुनील शर्मा
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उपप्रधान (महिला) : नीलम कंडोल, मोनिका कक्कड़, मंजू दहिया भौक्कर
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उपप्रधान (पुरुष) : पवन सभरवाल, सुमित आर्य, मुकेश शर्मा
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सचिव : प्रतीक दुहन, अंकुश धमिजा, रविश कांगड़ा
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संयुक्त सचिव : काजल, प्रियंका तंवर, अर्पिता सिंगला
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कोषाध्यक्ष : संदीप खर्ब, रमन चैंची
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