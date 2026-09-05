पंचकूला में राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा के शिक्षक सम्मानित

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पंचकूला सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान दिवस समारोह में हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। उनके साथ शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भी माैजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

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