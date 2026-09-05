Panchkula News: जर्जर साइन बोर्ड से नहीं पता चलती थाना सीमा, विभाग बेखबर

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बोर्ड पर कुछ भी पढ़ना मुश्किल, घटना होने पर लोगों को थाने की सीमा तय करने में होती है परेशानीसंवाद न्यूज एजेंसीबरवाला। पंचकूला-यमुनानगर राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर रिहौड़ गांव के पास टांगरी नदी पुल पर चंडीमंदिर और रायपुररानी थाना सीमा को दर्शाने वाले साइन बोर्ड जर्जर हालत में हैं। बोर्ड इतने खराब हो चुके हैं कि उन पर लिखी जानकारी पढ़ना मुश्किल है। इससे सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों और लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि चंडीमंदिर थाना सीमा कहां से शुरू होती है और रायपुररानी थाना सीमा कहां खत्म होती है। हैरानी की बात यह है कि इस मार्ग पर स्थानीय पुलिस की 24 घंटे गश्त रहती है, इसके बावजूद किसी अधिकारी या कर्मचारी का ध्यान इन जर्जर बोर्डों पर नहीं गया।टांगरी नदी पुल और आसपास के क्षेत्र में कोई घटना होने पर लोगों को यह तय करने में परेशानी होती है कि मामला किस थाने की सीमा में आता है। थाना सीमा दर्शाने वाले बोर्ड पर जानकारी स्पष्ट नहीं होने के कारण लोगों को संबंधित थाने तक पहुंचने में भी दिक्कत होती है।लोगों का कहना है कि थाना सीमा के साइन बोर्ड केवल सूचना देने के लिए नहीं, बल्कि आपात स्थिति में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में इनका जर्जर हालत में पड़े रहना विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।24 घंटे गश्त, फिर भी बोर्ड पर नहीं पड़ी नजरस्थानीय लोगों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण इस मार्ग पर पुलिस की नियमित गश्त रहती है। पुलिसकर्मी दिन-रात यहां से गुजरते हैं, लेकिन लंबे समय से खराब पड़े थाना सीमा के साइन बोर्ड की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। लोगों ने संबंधित विभाग से दोनों बोर्डों को जल्द बदलने या दुरुस्त कराने की मांग की है, ताकि थाना सीमा को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति न रहे।