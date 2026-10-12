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आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले में सीबीआई ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

शाहिल शर्मा

Updated Mon, 12 Oct 2026 06:13 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 06:13 PM IST







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सीबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को पंचकूला स्थित सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चारों आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ... और पढ़ें

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