विज्ञापन

मॉक ड्रिल का उद्देश्य सिविल डिफेंस की तैयारियों का जायजा लेना है। यह आपात स्थिति में प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों पर यह अभ्यास हो रहा है। इसके दौरान सायरन बजाकर हवाई हमले की चेतावनी दी जाएगी। ड्रिल की शुरुआत दो मिनट तक ऊंची और धीमी आवाज वाले सायरन से होगी। उपायुक्त एवं नागरिक सुरक्षा नियंत्रक चिह्नित क्षेत्रों में ब्लैकआउट कराएंगे। आम लोगों को गैरजरूरी लाइटें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यक सेवाएं हालांकि चालू रहेंगी।अभ्यास की गतिविधियांमॉक ड्रिल में अग्निशमन अभियान, तलाशी एवं बचाव कार्य और प्राथमिक उपचार का अभ्यास किया जाएगा। घायलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा यातायात व भीड़ नियंत्रण जैसी आपातकालीन गतिविधियां भी शामिल होंगी। अभ्यास के अंत में दो मिनट तक लगातार ऊंची आवाज वाला सायरन बजेगा। यह ऑल क्लियर का संकेत देगा। प्रशासन ने लोगों से इस दौरान न घबराने की अपील की है।