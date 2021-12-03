Palwal News: संगठन की मजबूती पर कांग्रेस का जोर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:43 AM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:43 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चौधरी शहीदा खान ने की। कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सामाजिक सद्भाव और जनसेवा के आदर्शों को याद करते हुए उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर प्रकाश डाला। बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता से लगातार संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया। इस दौरान चौधरी अख्तर हुसैन काटपुरी, सुबराती खान, इब्राहिम इंजीनियर बिसरू, महेंद्र सिंह, रजाक खान, मुबारिक मलिक, रामकरण, सैफुल्लाह खान, जमशेद खान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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नूंह। जिला कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चौधरी शहीदा खान ने की। कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, सामाजिक सद्भाव और जनसेवा के आदर्शों को याद करते हुए उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर प्रकाश डाला। बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनता से लगातार संपर्क बनाए रखने पर जोर दिया। इस दौरान चौधरी अख्तर हुसैन काटपुरी, सुबराती खान, इब्राहिम इंजीनियर बिसरू, महेंद्र सिंह, रजाक खान, मुबारिक मलिक, रामकरण, सैफुल्लाह खान, जमशेद खान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।