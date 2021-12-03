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Palwal News: डेढ़ माह से पानी को तरस रहे उलेटा के लोग, टैंकरों पर निर्भर

Sat, 03 Oct 2026 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 12:40 AM IST
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Residents of Uleta have been longing for water for a month
संवाद न्यूज एजेंसी
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नगीना। नूंह जिले के उलेटा के वार्ड-3 में डेढ़ माह से गहराया पेयजल संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्य लाइन में पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने के कारण दर्जनों परिवारों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों को बार-बार सूचित करने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में रोष है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता सलीम खान ने बताया कि समस्या मुख्य आपूर्ति लाइन में है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल संस्थान के पोर्टल व अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी समाधान करने के बजाय केवल कागजी प्रक्रिया पूरी कर पल्ला झाड़ लिया जाता है।
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पानी न आने के कारण ग्रामीणों को निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। एक टैंकर के लिए ग्रामीणों को 1200 से 1400 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे गरीब व मध्यमवर्गीय परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।
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वर्जन

मामले की तुरंत जांच कराई जाएगी और तकनीकी खामी को दूर कर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। - सुरेंद्र, एसडीओ, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
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