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लाला वेद प्रकाश मंगला के निधन पर सीएम नायब सैनी ने जताया शोक
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बृहस्पतिवार को भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक दीपक मंगला के निवास पर पहुंचे। उन्होंने उनके पिता स्व. लाला वेद प्रकाश मंगला के निधन पर शोक व्यक्त कर परिवार को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और वह झूठ की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में विकास कार्यों और युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची नौकरी मिलने का भी दावा किया।
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