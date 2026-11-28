नूंह। नशे के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आमजन के सहयोग के बिना नशे जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना संभव नहीं है। ये बातें पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिण मंडल रेवाड़ी ओमप्रकाश नरवाल ने शुक्रवार को गांव रेवासन में नूंह पुलिस की ओर से आयोजित नशा मुक्त मेवात जन-जागरूकता कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। नशा बेचने वालों की सूचना देने वाले नागरिकों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।आईजी ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेल और रचनात्मक कार्यों में लगाने की अपील की। अभिभावकों से बेटियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे बढ़ने के समान अवसर देने का आह्वान किया। उन्होंने ग्रामीणों से आपसी भाईचारा मजबूत रखने, छोटे विवाद बातचीत से सुलझाने और अपराधियों के खिलाफ निर्भीक होकर पुलिस को सूचना देने की अपील की। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पित जैन, एसीयूटी अमितेज पांगती, गांवों के सरपंच आदि मौजूद रहे। उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने और मेवात को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई गई।