पिनगवां। नौकरी का लालच देकर लोगों को ठगने वाले दो आरोपियों को पिनगवां थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नटराज पेंसिल कंपनी में नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं।पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान साहिल निवासी चीला, थाना तावड़ू तथा नईम निवासी अलवलपुर, थाना नौगांव (राजस्थान) के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद साइबर क्राइम थाना नूंह के हवाले कर दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि साइबर क्राइम थाना नूंह आगामी कार्रवाई कर रही है।